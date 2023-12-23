林景程演病人 做足功課

藝人林景程在劇集《新聞女王》中飾演因賊王案頭部中槍的執法人員，其後於10年後甦醒，他謂在開拍前做足功課，為掌握「說話節奏」而反覆練習，並參考腦創傷病例，研究肌肉協調問題。講到跟佘詩曼做對手戲，大讚她對情緒掌握揮灑自如，佩服得五體投地。