藝人余安安相隔5年再度參演ViuTV原創劇，她稱因角色吸引而接拍《法與情》：「今次飾演大律師，咁多年都未做過，加上呢排好流行律師戲，想挑戰吓自己，啲對白真係好長又大段，都有一定難度。」同劇的陳秀珠首次素顏上陣，她坦言要打破自己的心理關口。