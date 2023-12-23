娛樂

陳燕娜對唔住老公
無綫歌唱比賽《中年好聲音2》即將播出最多洋葱的一集，多位選手相繼爆喊。陳燕娜稱由於母親經歷了兩段失敗婚姻，令她不敢投放太多感情，她自白因至今未能百分百投入感情而對不起丈夫；古淖文自認過去十分自大狂妄；而鄭梓浩自爆為搵食曾在菜檔打工。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc