無綫歌唱比賽《中年好聲音2》即將播出最多洋葱的一集，多位選手相繼爆喊。陳燕娜稱由於母親經歷了兩段失敗婚姻，令她不敢投放太多感情，她自白因至今未能百分百投入感情而對不起丈夫；古淖文自認過去十分自大狂妄；而鄭梓浩自爆為搵食曾在菜檔打工。