娛樂

炎亞綸上完庭送愛心

台灣藝人炎亞綸被網紅耀樂指控偷拍私密片及性侵。其中偷拍私密片部分仍未有定案，前日炎亞綸出庭後即到醫院做公益，為小朋友準備聖誕禮物，他表示參加公益活動並非為了重回演藝圈，只是做平常就在做的事。另外，他之前有份主持的實境節目《嗨！營業中》第3季昨日舉行開播記者會，主持人鬼鬼表示炎亞綸將不會亮相節目。
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