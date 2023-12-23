「最喜愛歌曲」 尹光出局 MIRROR 5強佔4席 圍攻張敬軒

MIRROR主持的團綜即將播出，隊長Lokman笑指集齊成員拉隊到澳洲拍攝是一大壯舉，5年一遇；而昨日叱咤公布「我最喜愛的歌曲」最後5強，由張敬軒單挑MIRROR四子。

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》舉行在即，昨日大會公布「我最喜愛的歌曲」最後5強名單，當中人氣男團MIRROR成員在5個席位中佔4個，包括呂爵安的《E先生愛人執照》、盧瀚霆的《MONEY》、陳卓賢（Ian）的《再見寧靜海》及姜濤的《濤》，而最後一席位則是張敬軒的《隱形遊樂場》，至於尹光《Dear Myself》就遺憾出局。

另外，MIRROR 12子近期要閉關為個唱作準備，但他們主持的ViuTV綜藝節目《MIRROR Time》即將播出，提升曝光率或有助谷票。今次是首次全員到澳洲拍攝，節目中各人會挑戰不同的遊戲，並實行「贏咗有獎，輸咗要罰」制度，各成員又會分享內心說話。隊長Lokman認為齊人出走十分難得，他笑言：「壯舉嚟㗎！我哋已經難過奧運，人哋4年一次，我哋5年先第一次。」

入住宿舍玩遊戲 到達澳洲宿舍後，成員隨即開始挑戰第一個遊戲「世界之最」，首先他們要選出「最MIRROR」的物品，Ian、AK和Jer十分有默契，不約而同拿出隨身鏡子；而Lokman卻以除塵轆代表MIRROR，場面爆笑。而在「最重物品」的一節中，姜濤似乎胸有成竹，他聽到題目後便開心地舉手自薦，然而當聽到必須是「第5件最重的物品」後，他隨即變臉，露出疑惑的表情，相當搞笑！