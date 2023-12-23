中娛星動：笑男友「沒有這麼紅過」 張鈞甯認愛導演 見埋家長有「婚」數

台灣女星張鈞甯早前與馬來西亞導演柯汶利傳出戀情，更指於本年底拉埋天窗。昨日，她於台灣出席活動時大方認愛，更指母親已見過男友並指印象還不錯。

張鈞甯事業愛情兩得意，早前傳出年底閃嫁年輕3歲的馬來西亞導演柯汶利，男方更被拍得疑似於張鈞甯家過夜，關係已經到了非常密切的關係。昨日張鈞甯在台中出席家居品牌活動，對於傳聞她表現大方認愛，但對於年底結婚之說，她表示：「年底只剩幾天耶！我身份證上還是空白。」又透露如果可以往下一個階段（指結婚）亦不排斥，笑言：「但沒有年底要結婚啦！沒這麼快速。」還開玩笑說：「大家不會收到炸彈，不會嚇一跳啦！」

預告情侶檔合作 對於男友曝光後知名度提高，張鈞甯也幽他一默：「人生沒有這麼紅過，他沒上過八卦雜誌封面，雖然覺得不自由，但也可以理解。」席間她更承認母親已見過男友，對他的印象還不錯，還指柯汶利幽默風趣。

張鈞甯曾演過柯汶利執導的作品，包括《唐人街探案》、《女心理師》。活動上她除了認愛，還大方表示：「未來還會一起合作！」為了配合活動主題，她表示與男友還沒有一起逛過家具店，但是有一起吃小吃。至於結婚進度，她表示還沒有這麼快：「想說先認識一下，到時候看緣分。畢竟也老大不小了。」被問到聖誕節和跨年計劃，她表示聖誕節要在工作中度過，跨年則希望現在生的病會趕快好起來，明年的工作希望有好的電影跟大家見面：「今年已經上了4部電影，很多庫存都消掉的，想說趕快努力拍。」