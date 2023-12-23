蘇韻姿未有聲氣 張景淳解凍「回家」 歸隊宣傳因病撻Q

《愛．回家》的張景淳近年傳因遲到問題被劇組「放逐」，近日終獲「解凍」已歸隊拍劇。有入有出，「金城安」周嘉洛則預告要再「離家」拍攝時裝劇。

劉丹、呂慧儀、滕麗名、湯盈盈、周嘉洛、林淑敏等昨日在將軍澳電視城出席無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》之「開心冬至迎聖誕派對」宣傳，眾人齊齊玩包禮物遊戲，盈盈兩個女兒滿場飛，相當熱鬧。張景淳傳因遲到問題被劇組「放逐」，就算劇中與呂慧儀大婚後，也不斷被交代出差工作，只能偶然「回家」。不過，他最近正式回歸劇組，昨日本來有份出席宣傳活動，但卻因病缺席。

周嘉洛「離家」拍新劇 呂慧儀「代夫」解畫指景淳因感染流感缺席：「佢返咗嚟拍一段時間。（今次長期返嚟拍？）係嘅，間唔中講吓『龔水』線嘅嘢。（再要去公幹？）應該唔會嘅，睇劇情啦。（蘇韻姿又幾時回家？）未知，其實我哋每次收到劇本都好surprise，睇佢哋幾時安排。」景淳「回家」，而周嘉洛則預告將要再「離家」拍攝時裝劇，但暫時未收到時間表。問到景淳「回家」是否頂替他？他說：「又唔係嘅，因為大家都經常出出入入。」

景淳接受本報訪問講到「回家」時，表示多謝劇組、編劇安排，會努力將最好的演出給觀眾。另外，日前他入行廿年來首次與近百粉絲舉行聚會，包括香港、內地、澳洲、新加坡粉絲，他更以《感激我遇見》憑歌寄意送給歌迷，眼濕濕地感謝粉絲多年來不離不棄的支持。

此外，林淑敏與許家傑透露將參加跑步賽事，淑敏報名10公里賽，但因近期哮喘發作，也有點擔心，目標完成賽事。家傑則跑半馬拉松，視張繼聰為偶像，大讚他半馬成績出色。