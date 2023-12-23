娛圈單打：視后實食冇黐牙 百花齊放更吸睛

話咁快，2023年將盡，又到了猜猜誰是視帝視后的時間。娛樂圈不嬲重女輕男，視帝誰屬，大家唔太關心，反而更有興趣睇吓視后花落誰家。唔使問阿貴都知，《新聞女王》氣勢如虹，「Man姐」佘詩曼最有力問鼎視后寶座，隨時三度封后，刷新歷史！

霸氣Man姐有幾火，唔止掀起全港久違的追劇潮，就連內地都熱爆，網紅紛紛變身Man姐拍片，化妝衣着語調跟到足，蔚為奇觀，就知TVB今勻真係押中寶、贏開巷。就連飾演「上床下屬」的何廣沛都大受內地觀眾歡迎，封他為「11點哥」，皆因他經常在11點「完事」後被Man姐趕走，足證劇集人氣沸騰，連配角都當旺。

睇牌面，阿佘「大演帽子戲法」都可謂實食冇黐牙。不過除了最佳女主角，仲有最受歡迎女角色，今年仲話搞搞新意思，增設大灣區最喜愛系列獎。雖然有啲分豬肉的況味，但《新聞女王》備受追捧，內地亦激起熱潮，只有阿佘獨大有欠驚喜，尤其李施嬅飾演的張家妍，由正直不阿女主播，黑化成上位心機女，非常考演技。

難得施嬅演得咁放，若然無法攞獎，觀眾都覺得可惜。如今增設獎項，增加其他女演員得獎機會，始終都係好事，人人有份，皆大歡喜。

講開又講，施嬅入行後愈來愈靚女，由是惹起整容疑雲。她最近大呻冤枉，原來伊人免疫系統曾經出問題，她太心急開戲而接受醫生建議開刀做手術，最終斷錯症，眼睛回復不了原來模樣，慘！點都好，美女明星真係要保重，畢竟演戲重要，但健康無價啊！