演唱會主題曲 度身訂造 Twins拍MV直踩21個鐘 阿Sa：人都癲！

Twins明年1月將舉行12場演唱會，而演唱會的主題曲《雙喜樓》前日正式上架，曲和詞都是為Twins度身訂造，幕後透露原來十幾年前就已選定此名代表Twins。

Twins為紀念成軍22周年，將於明年1月舉行12場《TWINS SPIRIT演唱會》，打破出道以來的紀錄。演唱會主題曲《雙喜樓》專程赴台灣拍攝，並請來曾為周杰倫、張惠妺拍MV的比爾賈操刀，鍾欣潼（阿嬌）對於快閃台灣，直言很掛住當地小食，蔡卓妍（阿Sa）就表示：「一聽呢首歌個demo，已經覺得好正，有演唱會氣氛，同埋係好『Twins』。再夾埋呢份詞好鍾意，因為聽填詞人講十幾年前已經好想寫畀我哋。《雙喜樓》顧名思義係講我哋兩個成雙成對，同埋我哋22周年呢個日子。」阿嬌表示很久沒試過拍跳舞MV：「今次特別請咗之前綜藝節目《乘風破浪的姐姐》嘅舞台總監為我哋排舞，『姐姐』嘅感覺即刻返晒嚟。」

MV講述她們想準備一份禮物送給大家，阿Sa最喜歡導演設計的巨型「囍」字隧道，稱拍攝連踩21個鐘最難忘，笑言：「拍到人都癲！」阿嬌就不慎被香檳噴中眼睛：「最尾開香檳嘅時候成支香檳噴咗落塊面度，我完全開唔到眼。」

古裝造型重回巔峰 另外，內地女星虞書欣最近與上位小生丁禹兮拍攝劇集《永夜星河》，郎才女貌本身已夠吸睛，但網民最關注的竟然是相隔多年再接古裝劇的阿嬌。

近日網上曝光疑似最新劇照，身穿古裝的阿嬌美麗靈動，加上繁花飄揚，盡現仙女靈氣，瘦身有成的她可獲封神顏之巔。令人意想不到的是她在劇中飾演男主角的母親，但阿嬌一身白衣素裙高貴又清冷，有網民直指她更勝女主角虞書欣的造型。