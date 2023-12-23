過分曝光損吸引力 黃牛炒唔起 聲夢騷流程惹爭議 炎明熹壓軸救駕

15位「聲夢」學員前晚舉行演唱會，惟因近日眾人曝光率高削弱吸引力，以致門票銷情不似預期，最後更有黃牛黨要將貴價飛「割價」減至不足300元速售。幸「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）壓軸登場，台型十足晒腿連唱兩首Solo歌，頓時炒熱現場氣氛！

聲夢學員前晚於九展舉行《聲夢飛行What We Become Live 2023》演唱會，姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、黃奕斌（Hugo）、文凱婷、何晉樂、孫漢霖、潘靜文、林智樂、林君蓮、林沚羿和蔡愷穎共14位學員，全部清一色白色衫上陣，逐一Solo個人歌曲為演出揭開序幕，惟遲遲未見人氣王炎明熹，令歌迷大感失望。

大抵一眾學員近日頻頻曝光，以致演唱會銷情略受影響，前晚場內座位仍有零星單丁位，黃牛黨於開場前仍要四圍兜售，將原定980元的門票，以280元力求脫手，有場外碰運氣的粉絲對於能以超筍價買到門票感興奮。不過整場演唱會卻不似預期，首先Gigi未有於Full Cast Opening現身，組合After Class難得同場卻未有合體，其餘學員演出期間，現場又不時穿插播放短片的環節，而且不少學員選唱別人的歌，更有粉絲見Gigi遲遲未出場，一度誤以為她No Show，反而其餘14人輪流以不同組合形式演出，在Gigi的粉絲苦等了2小時後，直至晚上10時半她終以壓軸身份登場，先後獻唱無綫劇集《新聞女王》主題曲《Crystal Clear》及跳唱《Little Magic》，頓時掀起全晚高潮，她表示是首次現場唱《Crystal Clear》，並透露普通話版本已上架，之後又不忘為自己拉票：「好怕醜，第一次拉票，希望音樂頒獎禮大家可以投《Little Magic》。」而Gigi於Encore環節終於與一眾學員「合體」大合唱，更被安排站於中間位。

完騷後有粉絲於討論區洗版式討論，有人指呆坐一晚心有不甘，亦有指真金白銀花錢買飛睇演唱會，卻換來有整晚觀看紀錄片之感，認為演唱會安排有待改進。

Yumi Windy組新跳唱組合 是次演唱會乃「聲夢」學員相識至今約第1,000日的紀念，Chantel於短片中分享：「以前畀人感覺好惡，熟落後便知我好Sweet。1,000日後我會為自己唱歌，亦為大家唱歌，想用歌聲陪伴大家。」林智樂自爆有社恐，潘靜文則表示千日後的自己好感恩，想多謝一個人：「驚頒獎禮時冇機會上台，我想多謝林智樂，經歷過高高低低都有佢陪住我，呢份友誼好難得。」林智樂聞言即叫她不要亂說話，笑言會傳緋聞。而Yumi、Windy、文凱婷、Hugo及Archie組成3女2男新跳唱組合，文凱婷笑指很像跳舞街，Hugo和Archie今年參加了選秀節目《亞洲超星團》，Archie表示沒想過可以在台上跳舞。至於Gigi事後受訪時提到其社交平台的工作聯絡方法，突然改為個人電郵帳號，她解釋只想更為直接，並透露跟公司的合約年期還有「漫步人生路」般長。