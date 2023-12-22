中文台節目表 翡翠台
9:00 交易現場及非法外圍大追擊及勁歌推介
10:05 餐餐有宋家及香港有工業
10:35 團圓（PG）及宣傳易及交易現場
12:15 鬼馬教煮及宣傳易
12:55 舊區更新：老、大、難
1:00 午間新聞
1:20 流行都市
2:30 非法外圍大追擊及香港有工業及宣傳易
2:45 飛女正傳
3:45 交易現場
4:20 KERORO軍曹
4:50 Hands Up
5:20 星夢頻道
5:50 財經新聞
6:00 今日有樓睇及新聞檔案
6:30 六點半新聞報道
7:15 世界觀及天氣報告
7:25 有理說得清及香港有工業
7:35 東張西望及舊區更新：老、大、難
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 新聞女王結局夜-女王終極直播（直播）
8:35 新聞女王（PG）及新聞女王結局夜-女王終極直播（直播）
9:30 新聞女王（PG）
10:30 新聞女王結局夜-女王終極直播（直播）
10:35 非法外圍大追擊
10:45 溜走的真味及環球新聞檔案
11:15 晚間新聞
11:45 新聞檔案及天氣報告
11:55 新紮師兄續集
12:55 宣傳易
1:00 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：