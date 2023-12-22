7年戀情正式告吹 瑪莉亞甩拖多姿采 帶子女訪白宮

美國天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）被爆回復單身，與細14歲的男友甩拖，但她的生活依然多姿多采，最近帶同子女與美國總統見面，還參觀白宮內的聖誕裝飾！

今年54歲的瑪莉亞上月已經傳出與40歲舞蹈員男友Bryan Tanaka情變的消息，前日傳媒再爆他們正式分手，結束7年戀情。知情者透露，Bryan想跟瑪莉亞生兒育女，但瑪莉亞與前夫Nick Cannon已育有一對子女Moroccan與Monroe，沒有再添子女的計劃，此分歧成為分手的導火線。

Kim舉家撐瑪莉亞場 雖然瑪莉亞回復單身，但最近亦過得相當充實，除了例牌舉行聖誕演唱會獻唱名曲《All I Want For Christmas Is You》外，還帶同子女到訪白宮，與美國總統拜登（Joe Biden）以及副總統賀錦麗（Kamala Harris）見面，又參觀白宮內華麗的聖誕樹與裝飾。瑪莉亞前日於社交網站分享當時拍攝的一批照片，留言表示：「就到聖誕，上禮拜我好開心可以喺白宮同拜登總統以及副總統賀錦麗見面！我喺嗰度睇到全部啲聖誕裝飾，仲留低咗啲聖誕祝福！」

另外，美國真人騷女星Kim Kardashian早前帶同一家大細欣賞瑪莉亞的演唱會，還於社交網站上載了在後台休息室與瑪莉亞的合照，非常熱鬧！