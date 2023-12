7年戀情正式告吹 瑪莉亞甩拖多姿采 帶子女訪白宮

Kim舉家撐瑪莉亞場

雖然瑪莉亞回復單身,但最近亦過得相當充實,除了例牌舉行聖誕演唱會獻唱名曲《All I Want For Christmas Is You》外,還帶同子女到訪白宮,與美國總統拜登(Joe Biden)以及副總統賀錦麗(Kamala Harris)見面,又參觀白宮內華麗的聖誕樹與裝飾。瑪莉亞前日於社交網站分享當時拍攝的一批照片,留言表示:「就到聖誕,上禮拜我好開心可以喺白宮同拜登總統以及副總統賀錦麗見面!我喺嗰度睇到全部啲聖誕裝飾,仲留低咗啲聖誕祝福!」