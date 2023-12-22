暢所欲玄：十二生肖運程：兔

屬兔的朋友，在龍年運程不太理想，沒有吉星幫助，而且有四粒凶星。經過了多年的困局，全香港的人都希望重新出發，小白兔沒有吉星助旺，其起跑線自然落後於人，所以必須認清楚凶星如何解決，免於阻礙新一年的發展。

六害凶星，是因為龍與雞相合，而兔沖走了雞，害了龍失去雞這個伴侶。兔穿害了太歲龍為凶，太歲是老闆，揭穿老闆的愛情會帶來厄運，所以屬兔者要明白，老闆的感情事，只要做到看不見、聽不到，閉上自己的口，自然化解。

羊刃凶星，是指兔的氣場到了極點而走向衰退，因而導致血光之災。在交際上，將自己壓倒性的氣場收斂，用技巧來說服別人，只要氣場不到極點，羊刃血光不出現。當然，洗牙捐血來化解，也是可以。

病符凶星，代表屬兔的朋友容易受到病毒傳染，不利到醫院探病，所以建議在室內的公共場所，佩戴口罩，保護自己，免受病患。

陌越凶星，越過田園阡陌，千篇一律的田園阡陌，令人彷彿在陌生的環境之中，不知道自己的田陌幹甚麼。這就是一時迷茫失憶，現在理解為長新冠後遺症。寫下筆記要做的事，不怕迷茫失憶，自然可化解。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅