陳嘉倩晒泳裝誘人教游水

前新聞女神陳嘉倩激罕大晒泳衣玩水片，為寒冷的天氣帶來絲絲暖意，見她穿上Bra Top配花花泳褲，外面再穿一件通透的針織小背心，大晒美好身段，不僅露出小蠻腰和美腿，更難掩其豐滿的上圍，她表示未學識游水，不過好鍾意玩水，難怪網民紛紛回應「我教你游水呀」。