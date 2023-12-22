自爆一場戲拍兩日 唐嫣胡歌聽唔明王家衛噏乜

內地女星唐嫣一天官宣兩套劇集《繁花》及《念無雙》，現代、古今劇交替，粉絲都相當期等。《繁》劇由王家衛擔任總導演及監製，是他首套開拍的電視劇，由唐嫣及胡歌擔演，耗時3年才殺青。日前唐嫣出席新劇看片會後，與觀眾分享與王家衛及胡歌合作的感受，她透露和胡歌剛進組的時候都特別緊張忐忑，非常認真地在聽王家衛導演的指點，聽完後，胡歌問唐嫣：「聽懂了嗎？」唐嫣說：「沒有！」胡歌說也沒聽懂，相當搞笑！不過，她坦言後來彼此都看到了對方的成長和進步。期間唐嫣又爆最長的一場戲拍了兩天共86次，網民都笑指：「這可是王家衛的啊！」