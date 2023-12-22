獨家訪問：演傷殘人士大挑戰 江嘉敏接受足球特訓 眾男做教練

江嘉敏成為無綫首名「女足」，日前拍攝踢波場口，事前獲劇組眾男輪住教授技巧，瘋狂射波一日後腳部肌肉劇痛，要黐藥貼鎮痛，不過最大挑戰莫過於坐輪椅扮演傷殘人士，她大嘆：「真係好難！」

無綫小花江嘉敏劇接劇未停過，之前拍完新劇《香港重案》後，現時她正為王心慰的新劇《非份之罪》拍攝，在單元中會跟吳偉豪、羅冠蘭合作。江嘉敏接受本報訪問時，透露今次的角色要坐輪椅扮演傷殘人士，挑戰極大。她謂：「今次向難度挑戰，要坐足5集輪椅，劇中講我以前係踢波嘅，因為出咗一啲意外要坐輪椅。」前日她拍攝踢足球的場口，瘋狂射波，但因為拍前她沒有拉筋熱身，搞到現時雙腳要黐滿藥貼，行路時更一拐一拐的，她笑謂：「今日好入戲呀！因為講我行唔到路嘛！我就連坐上輪椅時都要靠雙手撐住坐落去。」

坐輪椅拍戲好難 說到會踢波的女仔比較少，問她收到劇本時有否感到奇怪，她謂：「都有詫異嘅，身邊真係冇乜女仔踢波，我都有搵身邊朋友教我，但真係唔得，好似踢到痙攣咁，我好驚會踩波車，去到現場拍嗰陣，導演、打燈、攝影師、吳偉豪全部人都做咗我足球教練，教我射波同埋踢波姿勢。」

她又指以為坐着輪椅拍攝會很舒服，但原來好困難：「平時一路做戲一路要企啱個Mark位、燈位已經好難，依家仲要連埋張輪椅，要識得控制張輪椅，因為有時輪椅喺斜路會向前向後流，因為冇煞車掣，多咗樣嘢要顧，不過啲工作人員笑我之前喺《歡樂滿東華》玩過飄移，所以手車已經好咗。」問到戲中有否感情線時，她謂：「冇呀！因為係查案戲，所以冇感情線，之前《香》劇都冇。」