網上原價轉讓「靚位」 MIRROR騷未見炒風 現放飛潮

MIRROR成軍5周年，12子即將於明年1月15日至2月3日舉行演唱會，主辦方MakerVille早前又落實MIRROR將於明年到歐亞北美9城市開巡唱，氣勢如虹。不過以往MIRROR開騷時一票難求，網上的黃牛票更炒到上天價，一眾粉絲出盡法寶入手門票。不過，自早前12子在主題樂園舉行成軍5周年粉絲活動，出現割喉式拋售門票的情況後，今次開騷依然未見炒風，反而有網友發現買賣平台出現大量演唱會門票，當中不少門票以原價轉讓，更標榜是「靚位」及「近T台」等。同類型的放飛情況於多個網上平台湧現，無論是$680、$1080及$1480的門票都應有盡有，過往的炒飛潮變成放飛潮，有網友懷疑MIRROR熱潮開始減退。