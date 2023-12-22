網上原價轉讓「靚位」 MIRROR騷未見炒風 現放飛潮
人氣男團MIRROR將舉行巡唱，惟未見過往開騷一票難求的盛況，網上多個平台更出現原價出讓靚位的貼文，令外界質疑他們人氣下滑，氣勢不再。
MIRROR成軍5周年，12子即將於明年1月15日至2月3日舉行演唱會，主辦方MakerVille早前又落實MIRROR將於明年到歐亞北美9城市開巡唱，氣勢如虹。不過以往MIRROR開騷時一票難求，網上的黃牛票更炒到上天價，一眾粉絲出盡法寶入手門票。不過，自早前12子在主題樂園舉行成軍5周年粉絲活動，出現割喉式拋售門票的情況後，今次開騷依然未見炒風，反而有網友發現買賣平台出現大量演唱會門票，當中不少門票以原價轉讓，更標榜是「靚位」及「近T台」等。同類型的放飛情況於多個網上平台湧現，無論是$680、$1080及$1480的門票都應有盡有，過往的炒飛潮變成放飛潮，有網友懷疑MIRROR熱潮開始減退。
另外，12子主演的電影《12怪盜》上月率先舉行了4場電影互動體驗場，有關方面昨日釋出首條官方預告，落實於明年復活節上映。
釋新片首條預告
電影講述地下組織「怪盜公會」守護社會秩序與和平，當中怪盜Ian擅長策劃、姜濤精通催眠、Anson Lo身手靈活、Edan游繩技術一流等。在約分半鐘的首條預告片內，12子整古作怪、又展示身手非凡的一面，畫面爆笑兼緊張刺激，非常吸睛。
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