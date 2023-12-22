娛樂

雞排妹 提告侮辱罪敗訴

台灣藝人「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）早前和網紅陳沂的官司上訴失敗，將面臨3個月有期徒刑和約2萬港元的易科罰金。去年她對網友發表的言論提告公然侮辱罪，如今當地執法部門認定言論為「善意合理」、「適當之評論」，認為言論並非以謾罵或貶損雞排妹名譽為目的，應屬意見表達的範疇，不獲起訴。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc