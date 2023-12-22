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雞排妹 提告侮辱罪敗訴
台灣藝人「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）早前和網紅陳沂的官司上訴失敗，將面臨3個月有期徒刑和約2萬港元的易科罰金。去年她對網友發表的言論提告公然侮辱罪，如今當地執法部門認定言論為「善意合理」、「適當之評論」，認為言論並非以謾罵或貶損雞排妹名譽為目的，應屬意見表達的範疇，不獲起訴。
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