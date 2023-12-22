中娛星動：炎亞綸出庭 爭取和解 傳耀樂索300萬

炎亞綸

台灣男星炎亞綸昨日就拍攝及意圖散布少年性影像兩罪在台灣出庭，期間突然傳出原告耀樂開出1,200萬新台幣天價和解金的傳聞，耀樂隨即開直播否認，並揭開和解的真實條件。

台灣藝人炎亞綸今年6月被網紅耀樂指控性侵，偷拍並外傳2人的性愛影片。早前檢方認為性侵部分證據不足而不起訴炎亞綸，但因他拍攝並傳播性愛片時耀樂未滿18歲，檢方即依《兒少性剝削防制條例》起訴他拍攝和意圖散布而持有少年性影像兩項罪名。

案件昨日於台灣士林地院首度開庭，炎亞綸跟耀樂分開偵訊。炎亞綸事後接受媒體採訪時，坦言心情平靜，對於突然傳出耀樂開出的和解金高達1,200萬新台幣（約300萬港元），炎亞綸經理人表示：「案件還在進行中，細節不方便多說，但往和解方向去努力，讓事情盡快落幕。」

強調家人是底線 另一方面，耀樂表示心情沉重，唯一能做的就是尊重法律判決。對於開出1,200萬新台幣和解金的傳聞，他開直播否認並希望外界不要以訛傳訛，並透露了與炎亞綸談和解的真實條件，是對方向任何一家兒少公益基金會捐贈700萬（約175萬港元）善款，耀樂亦表示只會針對自己的條件做說明，不會透露炎亞綸方的和解內容，他還強調：「我今天已經很體面了，把該講的話講了。」並重申家人是他的底線。另外，據知雙方昨日調解不成立。