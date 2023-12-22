對手太強 意料中事 陳曉華女飛躍出局 服輸！

陳曉華在內地拍劇兩個多月日日食減脂餐，返港遇寒流變得弱不禁風，對於台慶頒獎禮「女飛躍」無法再進一步，她指屬意料之內，因對手太勁早就認輸。

藝人陳曉華、馮盈盈、丁子朗、陳星妤、黃庭鋒和孔德賢等前晚為無綫節目《獎門人新春感謝祭》錄影，陳曉華透露在橫店兩個半月完成《巾幗梟雄之懸崖》的拍攝工作，在內地用慣暖氈和棉被，近日香港天氣寒冷，因沒有裝備感到不慣，自覺弱不禁風。

她表示在內地拍劇很好玩，因當地以食火鍋為主，擔心油份重會水腫，故甚少跟大隊出外食飯，每天炮製減脂餐亦很開心。提到《萬千星輝頒獎典禮2023》「女飛躍」10強止步，她並無失望：「冇唔開心，今年對手太厲害，自己都貼中2、3個，都估冇份入圍。」陳曉華在《新聞女王》雖然只有兩集戲份，但已掀起話題，期望開續集能與佘詩曼再合作。

馮盈盈有備而戰 馮盈盈與丁子朗落力宣傳新劇《妳不是她》，提到新劇中2人咀不停，他們笑言錫戲當熱身，互相打開了隔膜，玩傳紫菜遊戲便更合拍。盈盈去年上過獎門人節目有經驗，帶備了「錫紙」風褸、拖鞋和毛巾，不怕濕身，丁子朗更着定泳褲打底，十分醒目，但表示沒想過輸要濕身。