任達華方中信戲裏戲外鬥財技

影帝任達華、方中信與陳家樂在《金》片鬥戲，談到與偉仔自劇集《新紮師兄續集》後相隔數十載再於銀幕碰頭，任達華笑說：「令我諗番起韓彬（《新》劇角色名字），啱啱重播緊！（覺得點？）好好，大家都冇變。」電影題材圍繞財技，他謙稱買樓及炒股「乜都唔識」，即被方中信踢爆：「買樓邊個叻得過佢？全世界都有物業。」任達華反爆對方：「佢最多名錶同靚車，一架車頂我幾間屋啦！」方中信接口：「我賣晒喇！歸於我佛。」全場即時爆笑。

對於與偶像劉德華及梁朝偉合作，陳家樂不諱言：「好彩事前導演同我做心理輔導，同埋華哥（任達華）好好，特登行過嚟同我講唔好怯，一定要威過佢哋。梁生（梁朝偉）冇想像中咁Cool，佢平時唔多嘢講，但知道嗰場戲要特別交流，都主動埋嚟同我傾偈。（你夠膽兇佢喎！）入咗角色做乜都得，有時都同導演講吓想點表達，佢都話我夠薑。」

另外，談到舊愛陳淑蘭重提當年掌摑其妻莫可欣一事，方中信大方說：「仲打埋我添！搞到我入醫院住咗兩個禮拜！講你哋又信，不過娛樂新聞係要Juicy啲，無論件事真與假，我都祝福佢搵到下半世嘅歸宿同身體健康。」