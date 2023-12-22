港產片史上投資稱冠 12‧30全球哄動獻映 最強卡士打造 《金手指》首映盛況空前

英皇電影投資3.5億港元的新片《金手指》將於12月30日全球公映，「兩王一后」黃金組合包括梁朝偉、劉德華及蔡卓妍（阿Sa），聯同導演莊文強及監製黃斌，率領有份參演的任達華、方中信、陳家樂、洪卓立及周家怡等到大圍圍方出席首映禮，吸引逾千粉絲逼滿商場3層。英皇老闆楊受成及太太帶領旗下藝人包括張敬軒及李幸倪等撐場，加上保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、懲教署署長黃國興，以及一眾重量級嘉賓，場面墟冚。

《金手指》是梁朝偉與劉德華相隔20年再合作，加上故事橋段創新，絕對萬眾期待。戲中扮演偉仔背後女人的阿Sa，造型上需裝胸作勢，她在台上說：「開拍前試咗好多造型，『好身材』係導演加嘅，個角色好識得利用自己嘅優勢去換取利益，特技化妝每日要花3個鐘。」戲中她更要主動激吻偉仔：「佢太太睇完，覺得我應該再狼死啲！」在旁的偉仔打趣說：「呢場戲都唔係拍咗好多Take啫！你覺得程度啱咪得囉！」

阿Sa裝假狗色誘 首映禮前，阿Sa受訪時透露心情緊張：「因為今晚係我第一次睇部戲嘛！同兩位影帝合作，開工嗰陣又唔係好緊張，緊張自己嘅表現多啲。（同偉仔咀成為公敵？）搵食艱難呀！頭先導演搞笑咁叫我攞住個假胸出嚟。（裝完胸係咪唔羨慕大胸？）我不嬲都唔羨慕，自己都有，做乜要羨慕啫！」問偉仔可會避免望阿Sa上身？他笑說：「點會呀！」

偉仔又指今次開工提高能量「自High」，希望演繹出與以往不一樣的角色。問華仔是否很多動作戲？他說：「又唔係好多，得一場激烈啲，個個都有替身，放心啦！每次剪輯完唔同嘅版本，我都有率先睇過，所以套戲已經睇咗好多次。（覺得自己表現點？）Very Good啦！導演最滿意，自己睇完就覺得成個能量都高，佢嘅手法好特別。」偉仔亦坦言：「我盡咗力㗎喇！都滿意。」問到華仔同期有另一齣電影上映，會否擔心「自己打自己」，他無奈說：「我都唔想。（擔心分薄票房？）都擔心，最好兩部粉絲都支持，每部都睇好多次。」

偉仔唔敢唱主題曲 問偉仔與華仔為何不合唱主題曲，2人互望一輪，偉仔先開口：「唔知點解。（係咪你唔想唱？）我好耐冇唱啦！所以好似唔係好敢。」有人提議華仔畀膽量偉仔，華仔搞笑說：「我都唔係好敢喎！」2人又表示首映前已現身謝票活動，問到感覺如何，偉仔說：「冇乜點，都係同觀眾交流吓，睇吓佢哋有咩睇法咁啦！（慣唔慣？）都係要咁，順便睇吓觀眾有咩反應。」

與影帝梁朝偉（右）及劉德華「鬥戲」，蔡卓妍當然緊張自己的表現。 港鐵物業及國際業務總監鄧智輝（左起）、楊受成博士、領展行政總裁王國龍。 香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（左起）、麗新集團主席林建岳、楊政龍、懲教署署長黃國興。 楊受成偕旗下藝人撐場，出心出力為團隊打氣。 楊受成博士（左）、文化體育及旅遊局局長楊潤雄。 楊受成博士伉儷（左起）、勞力士Director & General Manager Matthias Wacker伉儷、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思。 楊政龍（左起）、保安局局長鄧炳強伉儷、楊玳詩。