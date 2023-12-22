獨家專訪：私下搵「受害人」償還「舊債」 黃心穎不逃避：我夠膽當面道歉！

戴孝在身的黃心穎自發生「安心事件」後，4年來被聲討拖欠許志安太太、馬國明一個道歉，但原來這條「舊債」早已還，現更勇於當面再次認錯，強調甘願「跪低」並非博洗底，皆因信因果，亦不怕將來要「還債」婚姻出現第三者。不過，煉到心臟無比強大的她，當提及被朋友「多捅一刀」及亡父時，仍多次崩潰落淚。

藝人黃心穎第3首自資新歌《I Sleep》MV上架逾兩周，在影音平台的評論區有讚有彈，其中有網民留言問「有冇同許志安太太道歉」，可見網民對她依然「咬住唔放」。然而曾被口誅筆伐而患上社恐，精神崩潰到避走美國，返港後由無綫藝人轉型獨立歌手再出發的她，終於回歸幕前接受專訪，她說：「好多人覺得我冇做（指道歉），其實好耐之前，我私底下有做到。（向馬國明、許志安及佢太太道歉？）係！只係覺得毋須同大眾交代啫！（得到原諒？）嗰刻唔會去問，佢有權唔原諒我。（佢回覆係？）呢啲太私人。（冇覆你？）好似冇乜回答嘅。」

至於事隔4年可夠膽跟涉事人當面再致歉？她堅定謂：「我夠膽，呢一刻嘅我一定夠膽，我咁遲先做專訪係因為想自己好Ready先，同埋個人夠成熟去Handle呢啲事，我可能真係會走埋去當面道歉，不過都要慢慢嚟啦。」她直言以前的自己會逃避，但現時卻選擇面對，又指已學習到做人做事要顧及後果，以開心也不影響他人為原則，但她的改變並非要洗白，坦言：「犯過錯，我努力去改變，完全唔需要洗底，其實係洗唔到，最好記得犯呢啲錯誤，搵我做壞女人角色都可接受，我唔畀人諗起，佢哋都會諗番起，我唔應該介懷人哋點睇我。」

信佛後的心穎深信因果，問到可擔心已婚的自己會遇上「同類事情」？她謂不怕：「要發生就發生，由依家開始做好啲，唔係話棱角被磨平咗，而係醒覺咗。」她又感恩負評鍛煉成強大心臟，對毒舌已麻木，不過仍難接受被朋友「補插一刀」，她帶淚說：「記得有個幕後『朋友』叫另一個朋友一定要同我講：『你玩完㗎啦，唔好返嚟啦』。其實唔識我嘅人講唔會咁唔開心，我Game唔Game Over、返唔返嚟都係我決定，咁反而令我更加Strong。」她亦試過被圈中朋友「出賣」，她說：「我覆咗佢機後，第二日就有新聞見報。（係邊個？）唔記得啦。」但感恩林盛斌（阿Bob）在「出事」後第一時間雪中送炭，她謂：「佢一句『有咩可以幫到手』，令我知道嗰一刻仲有人伸援手，而唔係好似唔識我咁。」直言其朋友圈要斷捨離。

美國避世諗過自殺 而再令她傷心落淚，則是至愛的父親離世，她崩潰謂：「爸爸病咗一段時間，但都好難接受，有好多嘢唔識，佢走之前知我出歌，會做專訪，佢係好開心。」亦知爸爸心願是女兒重新振作，所以就算心情沉重也不再將推遲的工作再拖，又謂：「信人嘅生死，就唔會好執着。」

對於外傳她患抑鬱症，心穎指在美國時長期失眠、哭泣，甚至想自殺，連拎起電話都要好大勇氣，原因是：「接受唔到負評，唔敢睇電話，直至結婚前通知朋友，先知儲咗3年冇睇過嘅Message，嗰時精神係有問題，發夢都不停同人Say Sorry，專登整到自己唔開心，我唔信人亦唔想提嗰件事，知冇睇醫生係好危險。」不過信佛、愛音樂及獲老公支持後已克服心魔。問到曾在的士被偷拍，現可再搭的士？她說：「敢！不過鍾意自己揸車多啲，亦唔怕偷拍，只係我老公為保護我，佢先咁緊張啫。」