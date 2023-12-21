中文台節目表 翡翠台

9:00 交易現場及非法外圍大追擊

10:00 勁歌推介

10:05 餐餐有宋家及香港有工業

10:35 團圓（PG）及宣傳易

11:40 交易現場

12:15 鬼馬教煮及宣傳易

12:55 舊區更新：老、大、難

1:00 午間新聞

1:20 流行都市

2:30 非法外圍大追擊及香港有工業

2:35 宣傳易

2:45 飛女正傳

3:45 交易現場

4:20 KERORO軍曹

4:50 Hands Up

5:20 星夢頻道

5:50 財經新聞

6:00 新聞掏寶及新聞檔案

6:30 六點半新聞報道

7:20 世界觀及天氣報告及香港有工業

7:35 東張西望及舊區更新：老、大、難

8:00 愛．回家之開心速遞

8:30 新聞女王（PG）

9:30 神探同盟（PG）及非法外圍大追擊

10:30 溜走的真味

11:05 搶食著數特攻隊及環球新聞檔案

11:15 晚間新聞

11:45 新聞檔案

11:50 天氣報告

11:55 新紮師兄續集

12:55 宣傳易

1:00 東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

