日本Oricon網站公布年度音樂作品銷量成績,今年5月變陣的人氣組合King & Prince吸金218.6億日圓(約11.9億港元),首度登上總銷量冠軍,同時5人最後精選大碟《Mr.5》及細碟《Life goes on / We are young》亦分別成為大、細碟榜年度冠軍。雖然成績彪炳,但成員之一的高橋海人剛爆出與女星有村架純拍拖,Fans對他有份捧獎大感不滿,並替已離隊的3名前成員平野紫耀、神宮寺勇太及岸優太不值。