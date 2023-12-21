超英片沒落？ 「DC三寶」仆直 貝兒淪漫威蝕本貨

2023年即將完結，美國有電影網站公布年度「最蝕錢電影」排行榜，正所謂風水輪流轉，曾是票房保證的超級英雄電影，今年統統淪為「蝕本貨」，令人大感意外！

除了全球大收9億美元（約70億港元）的《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）與收7億美元（約55億港元）的動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man：Across the Spider-Verse）創票房佳績外，其餘超英片的成績今年均不似預期。

多片難逃票房仆直一劫，當中以「DC年度三寶」《閃電俠》（The Flash）、《沙贊！眾神之怒》（Shazam！Fury of the Gods）與《藍甲蟲》（Blue Beetle）票房最差瓜分No.1，3片雖然全球累積票房均破億美元，但由於成本昂貴，因而令電影公司蝕本。DC今年的壓軸大作《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）本周推出，由於DC超英片連番受挫，市場分析員都對該片的票房不敢抱太大期望。

雲狄素電影成本貴 至於排第2位的是漫威電影《Marvel隊長2》（The Marvels），上映個多月，北美累積票房僅得8,403萬美元（約6.6億港元），成為漫威史上票房最差的電影，由於成本高達2.2億美元（約17.2億港元），因而令漫威蝕大錢！主角「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）雖已落力宣傳，仍無助谷起票房。

除了超英片令人跌眼鏡外，多位「票房福將」如夏里遜福（Harrison Ford）的《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）及雲狄素（Vin Diesel）的《狂野時速10》（Fast X），亦因成本高昂而無法賺大錢，甚至可能蝕錢收場。