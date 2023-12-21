暢所欲玄：冬大過年

冬大過年是指冬至比新年重要，當中的冬至是二十四節氣之一，是冬季的一個重要傳統節日，古時候更把冬至視為歲首，即一年的開始。冬至通常在每年陽曆12月21日或23日之間，不論日期如何，冬至都是中國文化中一個重要的團聚時刻。

冬至是一個讓家人團聚的節日，按傳統習俗，人們通常會從不同地方回到老家，跟家人一起準備食物，共同享用，甚至會互相交換禮物，以表達對家人的關愛和尊重。

至於農曆新年也是讓一家人團聚的節日，人們為了慶祝和迎接新一年的來臨，會買新衣服，掃除家中的塵垢，裝飾房屋，並準備各種節慶活動，更會舉行傳統的祭祖儀式，以表達對祖先的敬意，祈求新一年的好運和平安。

無論冬至抑或過年，都是一個享受美食的時刻，人們會準備各種傳統美食，如魚、年糕、餃子等，這些食物象徵吉祥和好運。家人們圍坐在一起，共同品嘗，分享喜悅和祝福。

對中國人來說，冬至和過年是充滿喜悅和溫情的節日，代表家庭的重要性和團結，也象徵新的開始和希望。在這個時刻，人們可以放下煩憂，與親人共度美好時光，並期待來年的幸福和繁榮。

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