陳思圻出「辣」招過冬

「細龍太」陳思圻擁有前凸後翹的傲人好身材，不時透過社交網分享其火辣美照。近日寒流襲港氣溫急降，卻見她穿上白色透視長裙，上半身的喱士物料設計，令其纖腰及飽滿誘人的半球若隱若現，更谷出深長事業線，加上裙襬兩側亦是透視，凸顯一雙修長美腿，相當養眼。