肉搏連場 辛苦過跑馬拉松 譚俊彥拍到風濕 自認癲癲哋！

型男譚俊彥在新片中飾演反派，和影帝張家輝及男神陳偉霆鬥戲又鬥傷，辛苦度絕不遜於男一，而甘為電影損手爛腳，全因他覺得演員「非癲即傻」；勇於接受任何挑戰的他直言開始揀角色，但非因頭上有無綫視帝光環變「大牌」。

無綫視帝譚俊彥（Shaun）重返影壇，夥拍張家輝、陳偉霆及周秀娜拍攝新片《爆裂點》，日前邊湊仔邊為電影宣傳而接受專訪，他直言並非因獲無綫視帝殊榮才有機會重返影圈：「可能係總導演喺劇集《廉政行動2022》見到我嘅優點同缺點，新片有角色啱我啫。」

Shaun指在《爆》約30日拍攝期間打戲連場，精神、體力上辛苦過跑馬拉松。談及張家輝拍到「拗柴」仍要暴走，他自言亦不好過：「佢食止痛藥，我都拍成8個鐘浸住水打嘅戲，依家有風濕痛，不過總導演搵得我就知咩料啦，連家輝哥都問總導演下次可唔可以拍啲舒服嘅愛情片。」雖然體力大挑戰，但他大讚拍得過癮，笑謂當演員可能有病，他說：「所以總導演咪搵班癲癲哋、傻傻哋聚埋一齊去拍囉。」問到是否有自虐傾向？他不諱言拍劇集《拳王》時激瘦而被疑患病，但其實其身形只是為配合角色。

為了子女揀角色 入行23年，終憑《換命真相》摘下視帝殊榮，未來會否以影帝為目標？他覺得攞獎要講緣分，目前仍以電視劇為主：「明年電視都有好多唔同嘅角色，不過有啱嘅電影角色都會接。」問到攞獎後，是否不再接奸角？憑《爆》片而成為三級片男星的他直言會揀角色，純粹為了子女：「我成日要去家長會嘛，如果演埋啲出軌、殺手角色，校長睇住我，會令我好尷尬。」至於在熱爆劇《新聞女王》中和佘詩曼成「最強CP」，他亦稱期待和阿佘再續緣，但未來想拍男主為重的片種，又謂：「如果叫阿佘嚟幫我，又唔係咁好意思。」