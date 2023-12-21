12月21日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月21日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
熱巴向工作人員獻吻？
內地女星迪麗熱巴近日在內地出席頒獎禮，一段她在場內觀看表演的影片流出，畫面中一位女工作人員拍她肩膀準備與其交談，沒想到熱巴忽然轉頭，2人距離瞬間拉近，差點要親到對方，熱巴即時被嚇一跳，慌張地向後退。影片曝光後，網民紛紛表示好羨慕工作人員，亦有人讚熱巴慌張的表情相當可愛。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231221-1221_00282_044/熱巴向工作人員獻吻？
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc