熱巴向工作人員獻吻？

內地女星迪麗熱巴近日在內地出席頒獎禮，一段她在場內觀看表演的影片流出，畫面中一位女工作人員拍她肩膀準備與其交談，沒想到熱巴忽然轉頭，2人距離瞬間拉近，差點要親到對方，熱巴即時被嚇一跳，慌張地向後退。影片曝光後，網民紛紛表示好羨慕工作人員，亦有人讚熱巴慌張的表情相當可愛。