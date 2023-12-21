劉詩詩心態佛系：自己舒服就好

內地女星劉詩詩近日時隔11年再次參加綜藝節目，節目中她被主持人點名，即場學跳開花舞，更大擺各款心心手勢。她還對着演員何藍逗使出「公主抱」，展現霸氣一面。雖然劉詩詩經常被網民吐槽「思想佛系」，鮮少參加綜藝，但對此她表示自己反應慢不太適合，認為有得必有失，只要自己舒服就好。