中娛星動：狀態更勝離婚前 徐若瑄戰鬥格上陣 孖天后MISIA合唱

台灣歌手徐若瑄早前宣布與丈夫離婚，雖然愛情受創但事業未受影響，日前她受邀到日本參與天后級歌手MISIA主持的節目，一身戰鬥格打扮，看起來已走出離婚的陰霾。

徐若瑄早前宣布與新加坡富商老公李雲峰離婚，結束9年婚姻關係。雖然感情告一段落，但未有影響她繼續專注演藝事業發展。繼早前宣布重組「黑色餅乾」組合以及於年底登上日本年度盛事《第74屆紅白歌唱大賽》之後，她近日又到日本錄製由日本天后MISIA主持的聖誕節目《HAPPY Christmas玩具屋MISIA 2023》。節目上，她與MISIA合唱一曲《戀人是聖誕老人》，2人一見如故，在節目中無所不談，十分投契。

沉醉於現場氣氛 徐若瑄與MISIA惺惺相惜，惟未有合作機會，徐若瑄對於今次受邀大感驚喜：「真的非常榮幸和開心，我一直很喜歡MISIA的音樂和歌聲！」她表示能夠與自己喜愛的歌手合作，感到相當溫暖：「現場充滿聖誕節溫馨又歡樂的氣氛，讓我們一下子就像認識很久的朋友，沉醉在現場很有愛的氛圍裏。」2人和其他嘉賓在節目上交換聖誕禮物，非常溫馨。徐若瑄還在社交網分享照片，見她穿着黑色連身短裙搭配一雙金色戰靴，紮起單辮以一身戰鬥格出動，跟MISIA頭貼頭親密自拍，狀態更勝從前。