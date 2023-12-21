男友變客戶！ 朱智賢平價撐謝東閔 「魔音」拆招牌

藝人朱智賢離巢無綫後工作不斷，連男友謝東閔搞慈善歌唱比賽，都找她助陣做主持，不過朱朱卻搞笑表示想學唱歌做「魔音」，明拆男友招牌！

藝人謝東閔與陳凱彤等經營的音樂學校前晚舉行慈善歌唱比賽，助低收入家庭的小朋友從小接觸音樂，歌手雲浩影、黃淑蔓及陳國峰擔任表演嘉賓，謝東閔更找來女友朱智賢做主持，罕有同框兼齊齊受訪，他大讚女友口才好叻，而且只收慈善價，夠晒平！

接Job唔識講價 朱朱離巢後工作由自己掌控，覺得有利亦有弊，好處是自己主宰，壞處是講價唔叻，仍在學習階段，幸未遇過尷尬場面，但她不會請男友代勞，指男友工作忙碌，不想加重其負擔。她又指做藝人好被動，有機會與任何單位合作都會嘗試，笑言今次男友是以客戶身份邀請她，謝東閔即搞笑說：「睇吓佢做得好唔好先啦！做得唔好唔搵啦！睇晒先評分。」

朱朱又表示想報名學唱歌：「我想做『魔音』，覺得一係唱到好標青，一係做『魔音』，我就喺中間，唔好亦唔太差，『魔音』可以帶歡樂畀大家，幾好！」明拆男友音樂學校招牌。另外，臨近聖誕佳節，2人表示各有各忙，謝東閔或要離港工作，朱朱亦有工開，但都有時間食飯。