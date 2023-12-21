帶埋歌迷見家長 李幸倪肉緊送抱 硬食男粉絲檸檬
「實力唱將」李幸倪（Gin Lee）聖誕節前「找數」，兌現承諾成立官方歌迷會外，又在聚會派福利，向歌迷送上親自設計的會衫，不過當她向男歌迷送抱兼獻唱時，竟當場被拒愛，令她不知好嬲定好笑。
英皇歌手李幸倪雖然年底工作排得密麻麻，但曾許諾會成立官方歌迷會的她，日前與半百名歌迷舉行聚會，提早迎聖誕，並宣布歌迷會定名為「GLFC」。當日玩粉紅色Dress code，她身穿粉紅色短裙，一身Pink Lady造型出現，更帶同父母、家姐及姐夫到場，變相讓歌迷見家長。
Gin甫到場即答謝支持她多年的粉絲：「都應該知道聖誕係我最鍾意嘅節日，好開心可以一齊提早慶祝，亦都好想多謝你哋今年特別付出，又投票、又支持我每首歌同MV，係好抵錫，我睇到嘅，所以好Appreciate你哋，希望你哋今日食得開心。」席間，Gin與歌迷享用美食，還即場交換禮物，當然不能缺少唱歌環節，期間見到曾為她拉票的小男Fans時，她主動派糖肉緊送抱，還在他耳邊唱《企好》，不過唱到一半時，Gin突然笑到失控，問在場歌迷：「大家有冇聽到？佢話：『你唔好再唱啦！』哈哈。第一次畀人叫我唔好再唱，好傷心。」場面搞笑。
親自設計衞衣贈歌迷
到大合照時，Gin送上驚喜大派親自設計、印有「GIN1US」的官方歌迷會衞衣，全場立即起哄，她表示為歌迷會忙足3個月：「用咗好多精力、時間同開發公司商討去做一個平台，係一個叫做『GLFC』嘅App。除咗一啲IT嘅嘢，好多嘢都係自己Design，例如會Tee，希望大家感受到我份誠意。」她又表示希望在屬於她跟Fans的平台上，能夠互相更多認識。
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