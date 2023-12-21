帶埋歌迷見家長 李幸倪肉緊送抱 硬食男粉絲檸檬

Gin甫到場即答謝支持她多年的粉絲：「都應該知道聖誕係我最鍾意嘅節日，好開心可以一齊提早慶祝，亦都好想多謝你哋今年特別付出，又投票、又支持我每首歌同MV，係好抵錫，我睇到嘅，所以好Appreciate你哋，希望你哋今日食得開心。」席間，Gin與歌迷享用美食，還即場交換禮物，當然不能缺少唱歌環節，期間見到曾為她拉票的小男Fans時，她主動派糖肉緊送抱，還在他耳邊唱《企好》，不過唱到一半時，Gin突然笑到失控，問在場歌迷：「大家有冇聽到？佢話：『你唔好再唱啦！』哈哈。第一次畀人叫我唔好再唱，好傷心。」場面搞笑。