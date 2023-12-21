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劉穎鏇玩倒掛 騷無敵長腿
劉穎鏇不吝嗇天賦本錢，全方位晒長腿！
藝人劉穎鏇（Tiffany）早前去了泰國蘇梅島參加視帝馬國明及湯洛雯的婚禮，之後與鄺潔楹轉戰芭堤雅旅遊。鄺潔楹日前大晒水着照，Tiffany亦不輸蝕，身高1米76、堪稱TVB高妹的她，在社交平台發放長腿福利照，先是側身又托腮，之後索性轉甫士玩倒掛，44吋半長腿一覽無遺！
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