離巢花旦 視后冇份爭 周秀娜10強止步 蔡思貝All in撐阿佘

無綫昨日公布台慶獎項10強名單，吳若希、龔嘉欣及蔡思貝擊退周秀娜，但齊聲表示對視后寶座不敢多想，有幸與佘詩曼齊齊角逐獎項已感高興。至於躋身「最佳女配角」10強的傅嘉莉及陳星妤在台上感動爆喊，前者更自嘲是「老飛躍」。

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日在澳門隆重舉行，無綫昨日在電視城舉行記者會並宣布多個獎項的最後10強名單。視后方面，10強包括十拿九穩的佘詩曼、早前暗示隨時離巢的李佳芯、龔嘉欣、胡定欣、林夏薇、蔡思貝及吳若希等，身為台慶劇《叠影狙擊》的女主角周秀娜居然10強止步，已離巢的唐詩詠及黃智雯亦統統出局。視帝方面，10強包括陳山聰、陳展鵬、馬國明、張振朗、陳豪、蕭正楠、周嘉洛及黃宗澤等。

昨日有份出席的視后候選人吳若希及龔嘉欣，雙雙入圍「最佳女主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」10強，吳若希笑言可能是最後一次提名，但沒想過收山，希望繼續向諧星路線發展，又指能與佘詩曼、李施嬅一起競逐視后已感滿足，有提名已當贏了，笑說：「佢哋應該一個視后、一個『大灣區最喜愛TVB女主角』，自己只會揀定靚衫，就算唔請都會揸車入場。」

龔嘉欣認同吳若希的說法，揚言對視后寶座不敢多想，回想拍《靈戲逼人》是臨危受命，人鬼話題令她添壓力，但開心觀眾喜歡她與張振朗這對CP，對自己仍保持信心，問到是否有信心揮低阿佘與施嬅？她說：「唔敢諗，每年抱平常心，入行15年拍過好多劇集，有好多演員未合作過，都想同阿佘、施嬅合作。」她指在《靈》劇飾演女鬼，在內地曾被途人叫「嗰味嘢」，笑稱感覺親切。

傅嘉莉恨攞「最佳女配角」 傅嘉莉（Kelly）及陳星妤躋身「最佳女配角」10強，她們在台上分享時講到喊。星妤表示受Kelly感動，直言讀書時已開始留意對方：「覺得Kelly好靚女，今年係佢好特別嘅一年，值得畀獎佢。（細細個就睇Kelly？）我有睇《姊妹淘》，以為只係靚女，但原來咁有戲！我唔係寸佢，係戥佢肉緊。」Kelly認為在圈中有真心朋友並不容易，自言入行12年經歷過低潮，多得公司沒放棄她。問到對女配角獎是否有信心？她說：「希望有呢個肯定，『女飛躍』都係第一次提名，可能係年紀最大嗰個，期望入到5強，如果首次攞獎就係人生大Chapter。」

至於打入視帝10強的何廣沛指視后競爭激烈，手心手背也是肉，因他分別與胡定欣、蔡思貝和佘詩曼做過拍檔，會將3票投給她們，他又笑說：「依家思貝喺度，梗係撐思貝！」思貝指對「最佳女主持」不寄予厚望，問到言下之意是否想棄獎？她說：「視后今年得一個人攞，就係佘詩曼，自己就Enjoy the show。」