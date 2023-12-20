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恭子婚事撻Q 披嫁衣過新娘癮
41歲日本女星深田恭子本月初被踢爆婚前疑劈腿男導演，導致與拍拖5年的地產富商男友杉本宏之分手。回復單身的恭子索性寄情工作，每年都會推出月曆吸金的她，率先公開2024年月曆靚相，以多款噴血造型上陣，拋胸性感大晒事業線。臨門婚事撻Q的她亦不怕尷尬，穿上婚紗大晒玉背。
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