恭子婚事撻Q 披嫁衣過新娘癮

41歲日本女星深田恭子本月初被踢爆婚前疑劈腿男導演，導致與拍拖5年的地產富商男友杉本宏之分手。回復單身的恭子索性寄情工作，每年都會推出月曆吸金的她，率先公開2024年月曆靚相，以多款噴血造型上陣，拋胸性感大晒事業線。臨門婚事撻Q的她亦不怕尷尬，穿上婚紗大晒玉背。