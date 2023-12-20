襲擊女友 面臨踎監 Jonathan罪成被踢出MCU 事業玩完

憑漫威超級英雄電影新奸角「征服者康」走紅的美國男星Jonathan Majors，今年3月涉嫌襲擊當時女友Grace Jabbari被捕，案件經過兩周審訊及陪審長達4小時的討論後，前日在紐約法院有裁決，他被判罪成。消息傳出後，漫威即割席將他飛出漫威電影宇宙（MCU），令其銀色旅途止步！

據知Jonathan被控的4項罪名中有兩項罪名成立，包括騷擾及3級鹵莽襲擊罪，明年2月6日判刑，他將面臨入獄1年的最高刑罰。事發於今年3月底，Jonathan當時與女友Grace離開酒吧乘的士回家，女方看到Jonathan收到另一名女子的短訊，嘗試再看清楚手機時即惹怒男友，Jonathan抓住她的手並掌摑她，又叉住她的頸，最後要她中途落車。警方到場後將臉及頸受傷的Grace送院，並拘捕Jonathan。事件曝光後，原本獲力捧的Jonathan事業受挫，先後被經理人及公關公司解約，亦令多項電影及廣告計劃告吹，損失過百萬美元收入。

約翰被推舉接棒 Jonathan罪成消息公布後，漫威火速將他飛出局。原本獲迪士尼力捧的他，先後在兩季Disney+漫威劇集《洛基》（Loki）飾演「征服者康」，今年初亦在漫威超英片《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp：Quantumania）再次演出，並將於2026年上映的《復仇者聯盟5》（Avengers：The Kang Dynasty）及另一超英片中孭重飛，但如今他被踢出MCU，令計劃大受影響。有網站在法院裁決後舉行網上投票，選出應該由哪位男星取代Jonathan演「征服者康」，至截稿為止，以《星球大戰》（Star Wars）系列男星約翰保也加（John Boyega）最多人支持。

另一方面，在Jonathan被判罪成的同日，他有份參演的《洛基》第2季在英國倫敦舉行結局放映會，劇中3位主角湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、Sophia Di Martino及關繼威都有出席。