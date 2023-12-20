暢所欲玄：冬至開運

中國傳統上有「冬至大過年」的說法，在春秋時代，從觀測太陽定出了冬至在每年的陽曆

12月21日至23日之間，是二十四節氣中最早制訂，可見它自古以來的重要地位。在五行學說中，自冬至起陽氣回升，屬於陰陽轉化的重要節氣，同時象徵新生命的開始，好好把握冬至這個重要日子，提升家宅運，為明年踏入龍年打好基礎。

冬至的傳統習俗和家人團聚吃飯，北方吃餃子，南方吃湯圓，寓意「圓滿」、「團圓」。飯廳是家人團聚吃飯聊天的地方，由於尚未立春，冬至仍可依據兔年的方位，利用簡單的家品提升整體家宅運。財星在正南方，飯桌剛好在這方位，可用紅色的桌布，又或放置紅色花瓶，再放上水種的鮮花，催旺財運；碗盤餐具不妨多用白色的瓷器，搭配簡單的金色小物件，例如餐墊或筷子等，提升財運。

有利所有喜慶事情的九紫星在正北方，如飯桌在這個方位，可以用紅色、紫色及綠色的桌布或桌墊來催旺。如果飯桌位於正東（二黑病星）及西北（五黃災星），最好使用中性顏色，例如淺黃及淺咖啡等，有平衡病星的作用。

冬季在五行上屬水，紅色、橘色及紫色等鮮艷顏色屬火，不妨為家居添置一些屬火的家居用品，以五行的能量平衡，有利家宅。

堪輿學家麥玲玲師傅