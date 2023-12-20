姚焯菲開時裝店 打碟娛賓

出席的圈中好友包括《聲夢》導師王灝兒（JW）、無綫高層樂易玲、《聲夢2》亞軍黃洛妍及學員劉芷君等。而Chantel的時裝店網頁上，有不少由她和友人擔任模特兒的照片，她身上的白色Low Cut裙亦有售，只要4,596元就可以變身「Chantel 2.0」，至於鑽石頭箍盛惠800元，價錢走中高檔路線。

JW落手落腳搞粉絲聚會

另外，JW在社交網上載和Chantel的合照，留言：「Congratulations Baby Girl。」又分享了日前和歌迷於卡拉OK聚會的影片，指辛苦地搬了50袋紀念品及遊戲獎品上車，而且所有紀念品都由她設計及炮製，不過可以和歌迷見面，感到相當滿足，JW說：「自己一手一腳搞嘅Fans Gathering好成功！多謝有啲Fans特登嚟香港參與，仲有已經陪伴咗我10年有多嘅朋友！下一次一定唔會喺5年之後先再Gathering！我話嘅。」