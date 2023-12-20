陳凱詠聖誕唔敢放肆 《女神》文佳煐襲港 低胸派心冧粉絲

韓國女神文佳煐昨日首度襲港出席品牌活動，她身穿低胸裙大騷事業線，又派心冧粉絲，相當識做！同場的歌手陳凱詠與李靖筠睇到心心眼，大讚文佳煐靚女有氣質，李靖筠更揚言要努力增值自己急起直追。

憑韓劇《女神降臨》上位的韓國女星文佳煐昨日出席代言的品牌活動，她身穿黑色Tube Dress，造型高貴性感，吸引大批粉絲撐場，期間她不停向粉絲派心心，表現親民。今次是文佳煐首次訪港，她表示很榮幸及開心獲邀來港：「我覺得香港係好華麗同美麗嘅城市，我好想去主題樂園，同埋好鍾意食點心，尋日已經食咗。」講到聖誕節，她稱當日未有工作，預計會跟家人及朋友度過。問到有甚麼想跟香港粉絲說？她大賣口乖：「多謝在場嘅粉絲嚟見我，好開心透過今次機會來港，希望下次可以快啲再嚟同大家見面。」

同場的陳凱詠（Jace）與李靖筠（Gladys）對文佳煐讚不絕口，Jace稱身邊朋友都讚對方好正，今次有機會近距離接觸真人，果然很有氣質，沒有令她失望。最近Jace一口氣推出了5首新歌，她坦言對音樂頒獎禮沒有期望：「我唔睇重獎項，我只係享受創作過程，好似生完個仔就算，佢有自己條命。」問到聖誕節如何慶祝？她透露剛病愈，加上1月中要開騷，所以佳節也不敢放肆，只會跟家人及朋友食飯。

李靖筠恨搵男神拍MV 而Gladys亦大讚文佳煐又瘦又靚又可愛：「依家開關後，好多國際藝人嚟香港，見到佢哋真係大開眼界，我都要努力增值自己。」她稱喜歡韓國男星南柱赫，記者建議她下次邀請對方擔任其MV男主角，她笑言：「我超想，但唔敢多諗。」