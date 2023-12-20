林海峰擦錯鞋亂噏作品 梁朝偉大方唔篤爆

影帝梁朝偉昨日突襲電台接受DJ林海峰訪問，期間林海峰興奮得狂擦鞋，又表示想重溫喜劇《咖喱辣椒》，但其實偉仔並沒有演出該片，場面一度十分尷尬。林海峰事後才知道擺了大烏龍，只好在社交平台補鑊。

梁朝偉昨日在毫無預兆下現身電台節目宣傳英皇電影《金手指》，令一眾電台主持興奮不已，偉仔表示是首次如此早起受訪：「以前習慣早起，唔知點解一個月前變咗『晏』人，唔知發生咩事，你知我個人好情緒化㗎啦！」雖然已多年沒有去過電台受訪，但他表示感覺依然親切：「好耐冇嚟，以前成日嚟，好多好熟嘅朋友。（會唔會唔慣？）唔會，幾親切！」

剛完成演唱會的林海峰因喉嚨受細菌感染聲沙，但面對偉仔即滔滔不絕，當偉仔解構《金》片飾演的角色時，他即表示：「哎呀，我最想睇番你啲幽默呀，最想睇番你套《咖喱辣椒》。」不擅社交的偉仔只以笑帶過，林海峰卻說：「即刻唔答我。」事實上，1990年上映的電影《咖喱辣椒》是由周星馳和張學友主演，並非梁朝偉主演。雖然場面一度尷尬，林海峰卻繼續發表意見，稱最懷念看偉仔演出沒有包袱的搞笑片，又指對方私下充滿幽默感，偉仔笑說：「我鬼有幽默。（搵日再挑戰搞笑片？）我同啲熟嘅朋友做嘢係會放啲。」

社交網出Po補鑊 偉仔講到新片角色「程一言」，是第二部按照真實人物拍攝的作品，笑指導演莊文強以這個故事引誘他接拍：「如果冇一個實質嘅人物，我諗唔到係點，可能唔會拍。」他指導演多年來都有提供劇本，但他推掉不少，笑說：「咁我一睇真係冇乜feel嘛，人哋睇咗覺得有feel會做得好，但我冇，即係我未必會做得好。」

事後林海峰終於知道自己訪問偉仔時講錯說話，並在社交網上載偉仔與張學友合演電影《阿飛與阿基》的劇照，並引用片中對白「讓我跟阿基去砍他九十九段」，又留言指「罰抄一千次阿飛與阿基」以示謝罪。