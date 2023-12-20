朱千雪圓潤赴婚宴 默認有喜

前港姐朱千雪結婚4年，日前她飛到泰國蘇梅島出席藝人馬國明與湯洛雯的婚禮，大合照時被發現身形明顯圓潤不少，上圍又升Cup，見她刻意用花球遮肚，惹來懷孕揣測。身穿鬆身連身裙的她，側身拍照時更驚見肚凸凸，似已懷孕數月。對於是否有喜？朱千雪表示：「有好消息會同大家宣布，多謝關心！」似乎默認有喜。