娛圈單打：那壺不開提那壺 復出就要預咗還

轟動一時的「安心偷食」事件事過境遷，涉事人物早有新生活，男主角許志安當然也不例外。他去年3月過檔新唱片公司，全面回歸樂壇，今年亦有派台歌推出，可惜始終冇乜回響。日前舉行的《歡樂滿東華》，安仔也有參加，一開金口便顯出身價，比許多表演者唱得好太多，證明功架仍在。

不過出得嚟行，預咗要還。他其後又被追問對黃心穎下嫁泥鯭的睇法，本來一直侃侃而談，隨即面有難色，無奈表示：「呢啲唔講啦」。接着又被問起心穎丁父憂，他更加尷尬，咿咿哦哦一大輪，吞吞吐吐說：「係囉……希望大家都Take Care」。真係睇到大大滴汗差啲滴咗出嚟！

冇計啦，「安心偷食」有圖有片有聲有畫，實在太震撼，簡直可以入選回歸以來十大娛樂新聞之一，叫人點可能忘記呢？心穎千方百計蒲頭一樣被打回頭，安仔肯定都有排捱。何況記者有責任在身，要為觀眾及讀者服務，並唔係專登為難。事到如今，只能見招拆招，鬼叫自己行差踏錯咩，有啲嘢真係會跟住一世㗎！

嗱，安仔即將過大海在澳門舉行演唱會，應該可以試吓水溫，票價唔平㗎，最貴門票索價逾1,200元，佢仲話明年將在香港開演唱會，即係未來要經常見人做宣傳，點都避唔開黃心穎的話題，不如表現得大方啲好過。

講真，安仔都係唱家班，外形亦Keep得唔錯，復出都係好事。只係娛樂圈最講求形象，破滅咗，想重新建立一啲都唔容易。安仔努力洗底，用歌聲說話，大家會唔會畀次機會呢？總之，努力啦！