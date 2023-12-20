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鄺潔楹池邊派糖
鄺潔楹由打扮到笑容都咁甜。
藝人鄺潔楹早前到泰國蘇梅島參加馬國明與湯洛雯的婚禮，其後轉往芭堤雅度假，她在社交網分享於酒店拍下的唯美水着照，大晒Fit爆身材。
身穿碎花一件頭泳衣的她，坐在池邊大騷美腿，水着的單肩設計露出其迷人香肩及鎖骨，但最吸睛莫過於背後腰間的通窿位置，她對鏡頭回眸一笑，甜度爆燈！
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