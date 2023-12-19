親筆信俘虜嫩男 有村架純高橋海人 「姊弟」擦出愛火玩同居

女神驚傳被私有化！30歲日本玉女掌門人有村架純，被爆秘戀人氣偶像組合King & Prince的24歲成員高橋海人長達3年，雙方2020年曾合演劇集演姊弟，想不到戲外就大搞「姊弟戀」！

據知有村架純與高橋海人3年前合演劇集《姐姐的戀人》後撻着，身為主角的有村拍畢該劇後，向拍檔逐一送上親筆信表達謝意，這個貼心舉動打動了高橋。高橋出名愛撒嬌的性格，亦令有村放下戒心，雙方交換聯絡方式後發展成戀人。

事務所開綠燈 由於工作忙碌，雙方為爭取時間見面，高橋去年冬天索性搬到女友所住的大廈但入住不同單位，過着「同居」生活。上月4日，他出席King & Prince的出道5周年活動後，被拍得急急腳回家。雙方事務所回應時沒有否認緋聞，變相對戀情大開綠燈。

這段地下情曝光後，雙方粉絲反應正面，有King & Prince粉絲慶幸偶像不是與AV女優傳緋聞，暗寸另一組合浪花男子。一向異性緣強勁的有村，走紅前曾與男團Hey!Say!JUMP前成員岡本圭人流出親密照，又曾與電影《浪客劍心 最終章》男神佐藤健爆緋聞。前年，她忽然傳與相撲手好事近，事務所嬲爆否認，最近又傳被合演古裝劇《怎麽辦家康》的松本潤狂追，但想不到真命天子原來是松本的同門師弟高橋。高橋5年前挾King & Prince出道不久，就被爆與女團AKB48的舊將大和田南那半同居。