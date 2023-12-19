暢所欲玄：貴人（一）

何謂貴人？相信只要幫助到自己的都是貴人。貴人者，並不一定是尊貴之人、有社會地位之人，可能只是普通一般的人，又或者是自己不認識之人，譬如你不識路去某個目的地，但有途人指點你往該處，相信這也算是你的貴人。若此途人亂指一通，甚或有心指一條錯路你行，此也算是你的小人了。

在八字命理上，也有一套尋找貴人的口訣，是以日元五行運算的，口訣如下：「甲戊庚牛羊，乙己鼠猴鄉，丙丁豬雞位，壬癸兔蛇藏，六辛逢虎馬，此是貴人鄉。」當中有分陰貴人及陽貴人。陰貴人可以理解為暗中幫助你的人，而你是不知道的，亦可能是女性。陽貴人可以理解為明幫助你的人，而你是知道的，亦可能是男性。今列表如下：

日干：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

陰貴人：丑、子、亥、酉、丑、申、未、午、巳、卯

陽貴人：未、申、酉、亥、未、子、丑、寅、卯、巳

此套貴人口訣又有子丑寅卯巳午未申酉亥，十個生肖，並沒有辰及戍，原來辰戍乃天羅地網，貴人不立之地，故命帶有辰及戍者多應口舌是非，甚至是官非，作事多阻滯，有暗昧不明之象。

玄學家伍立群