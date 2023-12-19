藝人杜如風為J2旅遊節目《解風大阪》擔任主持，走訪集貓客棧與貓浴場於一身的店舖，身為貓奴的她難忘大雨時以體溫為流浪貓保暖，更忠告有心養寵物的人，做決定前要三思：「養寵物係一生一世，人可以有好多朋友，但寵物眼中只有你一個主人，係好情深同專一。」而杜如風亦於桑拿浴室大晒美腿谷收視。