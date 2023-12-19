許廷鏗預告聖誕有驚喜

歌手許廷鏗（Alfred）日前出席活動，席間與現場粉絲大玩遊戲，透露近日忙於準備下星期舉行的聖誕戶外音樂騷，由於活動同樣是戶外活動又有市集，他笑指猶如預演音樂會，預告屆時將為歌迷帶來驚喜。他在現場獻唱《佛系人生》及《微時》兩首歌曲，活動尾聲更特意與現場粉絲大合照。