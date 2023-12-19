胡說八道會巡唱開鑼 黃智雯透視裝慶生 唱到淚崩

圈中閨蜜團「胡說八道會」成員日前在美國洛杉磯展開巡迴演唱會，人妻黃智雯性感大解放，戰衣晒胸又玩透視，席間與姊妹合唱時，更被歌詞及現場氣氛搞到變喊包。至於定欣笑指獻唱時不敢亂望，怕自己喊埋一份！

胡杏兒、黃智雯、李施嬅、姚子羚及胡定欣近日到美國舉行世界巡迴演唱會，首站洛杉磯已於當地時間16日晚上完成，在兩小時的演出中，她們使盡渾身解數，開場就跳唱張惠妹的名曲《Bad Boy》，為整晚演出揭開序幕，現場3,000名觀眾即時High爆。

完騷後，她們在社交網瘋狂晒靚相，5人先後換了幾套戰衣，其中一款清一色紅裙上陣，當中子羚低胸露事業線，智雯則穿透視馬甲騷腰，打扮性感，至於杏兒、施嬅及定欣同樣晒長腿搶Fo。定欣發文：「今次胡說八道演唱會跟過往登台唱歌不一樣，由準備到演出，我哋每一個都盡心盡力，希望做場Good Show畀大家睇，希望畀大家感受到我哋嘅誠意！」她指完成第一場演出後，與幾位姊妹心情仍然興奮，即使在酒店房亦要等到天光才入睡。李施嬅則表示：「感謝你們的來臨，你們的掌聲，你們的尖叫，你們的愛，給我們留下美麗的回憶。愛你們。下一站：三藩市。」

胡定欣目不斜視 黃智雯昨日接受本報訪問時，透露大隊將休息片刻，接着就啟程往三藩市繼續演出。她對於與幾位好姊妹由籌備到正式演出感受很深，當中最深刻是在台上獻唱《我們都是這樣長大的》時，各人逐一分享成為姊妹及彼此的小故事，以及「胡說八道會」的由來，她坦言：「一起歌已經忍住，唔想畀自己情緒太激動，我要努力完成首歌，但最後都忍唔住有小淚崩。」快將生日的她，獲主辦方貼心準備生日蛋糕，與現場3,000名觀眾合唱生日歌，結果眼淺的她又落淚。

至於定欣指首場演出既開心又感動：「終於實現夢想，好唔真實！由上機開始已經好興奮，因為同姊妹一齊飛，記得我哋頭炮歌氣氛已經好好，之後我哋分享點解成為好朋友，大家用《我》首歌去配合呢段友情，咁多年大家都互相支持、鼓勵，本身我唱呢首歌唱得多啲，但今次5個人一齊唱感覺好唔同。唱嘅時候後面播緊我哋啲相，真係唔敢望，亦唔敢望身邊嘅姊妹，智雯因為慶祝完生日就喊緊。」